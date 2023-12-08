شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نموذج الذكاء الاصطناعى Gemini من جوجل لا يتفوق على إصدار GPT-4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض شركة جوجل لضغوط بسبب تخلفها عن منافسيها فى سباق الذكاء الاصطناعى، ومنذ شهر مايو، تعمل الشركة على تعزيز قدرات نموذج الذكاء الاصطناعى الجديد الخاص بها "Gemini"، وقدرته على التفوق على GPT-4 الرائد فى الصناعة من OpenAI، ومع ذلك، فإن إطلاق جوجل لـ Gemini لا يحقق هذا الهدف.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه فى منشور المدونة الذى أعلن عن Gemini، شارك الرئيس التنفيذى Demis Hassabis للشركة، أن Gemini يتفوق على GPT-4، أحدث نموذج متاح لمستخدمى ChatGPT المميزين، فى عدد كبير من التدابير.

ومع ذلك، هناك مشكلة، لأن جوجل قالت أن Gemini سيأتى فى ثلاثة إصدارات: Urtla وPro وNano، يشير الأداء الذى يروج له Demis Hassabis فقط إلى Gemini Urtla، والذى لن يكون متاحًا حتى العام المقبل.

ويعد الإصدار المتاح الآن هو Gemini Pro، والذى يمكن الوصول إليه من خلال برنامج Bard chatbot من جوجل، وفقًا لمنشور المدونة.

كشفت الورقة التقنية التى أصدرتها جوجل مع إعلان Gemini أن Gemini Pro يمكن أن يتفوق على GPT-3.5 فى معظم المقاييس، لكنه فشل فى التغلب على GPT-4 الخاص بـ OpenAI.

وكتب Hassabis، أن Urtla سيكون متاحًا للمستخدمين من خلال "Bard Advanced" مطلع العام المقبل.

ذكرت المعلومات فى البداية أن جوجل تخطط لتأخير إصدار Gemini حتى عام 2024 بسبب صعوبات فى التعامل مع المطالبات باللغات غير الإنجليزية، وفى الوقت نفسه، كتب جيسى دودج، عالم الأبحاث فى معهد ألين للذكاء الاصطناعى، أنه على الرغم من ادعاءات جوجل بأن بياناتها التدريبية الخاصة بـ Gemini كانت أساسية لأدائها، إلا أن الشركة لم تقدم أى معلومات تقريبًا حول كيفية صنعها، وكيف تمت تصفيتها أو محتوياته".