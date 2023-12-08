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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلب روبوتى أليف بأذنين لا يثير القلق من منظره.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر
كلب أليف
ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، يعد "BabyAlpha" هو الإصدار المحدث من الروبوت "AlphaDog"، ويتميز بأنه أليف يشبه الجرو الحقيقى بأذنين وشكل محبب.
اتضح أن الأذنين بالنسبة للكلاب الآلية هى بمثابة الأرجل للأشخاص فى عالم Meta's Horizons أو الأصابع بالنسبة إلى عروض الذكاء الاصطناعى، فإن الروبوت في حاجة إليها وإلا سيبدو كل شيء غريبًا للغاية.
كلب آلى
ولكن مع ذلك لا يوجد أى معلومات عن الأسعار والمبيعات المحتملة من جانب الشركة المصنعة، فيما ينتشر الكلب الروبوتى سبوت فى كل مكان الآن مع شكله المخيف والإدعاءات المرعبة حول استخدامه فى القضاء على البشر بدلا من كونه صديق أليف.
كلب روبوتى
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