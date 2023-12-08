شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة عرض الرسالة الصوتية "مرة واحدة".. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق واتساب عن ميزة خصوصية جديدة لتطبيق واتساب، لإضافة طبقة إضافية من الأمان، إذ أضاف التطبيق ميزة "العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية الآن، وذلك بعد طرحها للصور ومقاطع الفيديو في عام 2021.

وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن إرسال رسالة صوتية ستختفي بمجرد أن يستمع إليها المتلقي، وأكدت الشركة أنه سيتم طرح الميزة عالميًا.

ماذا يعني للمستخدمين يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في مواقف متعددة، بما في ذلك قراءة تفاصيل بطاقة الائتمان لصديق أو التخطيط لمفاجأة، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة المعلومات الحساسة دون القلق.

ولتحقيق الاتساق مع الصور ومقاطع الفيديو "عرض مرة واحدة"، سيتم أيضًا تمييز الرسائل الصوتية "عرض مرة واحدة" برمز "مرة واحدة"، وتمامًا مثل عرض الصور مرة واحدة، لا يمكن تشغيل هذه الرسائل الصوتية إلا مرة واحدة.

في صفحة الدعم الخاصة به، يشير واتساب إلى أنه يحمي الرسائل الصوتية للمستخدم من خلال التشفير الشامل بشكل افتراضي، تمامًا مثل أي رسائل شخصية أخرى.

وتدعي الشركة أن ميزة العرض مرة واحدة هي مثال على ابتكاراتها المستمرة المتعلقة بالخصوصية.

ومن المهم ملاحظة أن المستخدمين يحتاجون إلى فتح عرض بمجرد إرسال رسالة صوتية خلال 14 يومًا من إرسالها، وإلا ستنتهي صلاحيتها قريبًا، ولا يمكن إعادة توجيه هذه الرسائل أو حفظها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها. ومع ذلك، إذا لم يتم فتح الرسالة بعد، فيمكن استعادتها من النسخ الاحتياطية.

وتنصح الشركة أيضًا المستخدمين بإرسال عرض مرة واحدة فقط إلى الأشخاص الذين يثقون بهم، ومن الجدير بالذكر أن هناك طرقًا أخرى لحفظ طريقة العرض بمجرد إرسال رسالة صوتية، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تسجيل العرض بمجرد إرسال رسالة صوتية باستخدام جهاز آخر.

سيسمح تطبيق واتساب أيضًا للمستخدمين بالإبلاغ عن المشاهدة غير المناسبة بمجرد إرسال رسالة صوتية. سيتمكن مستخدمو Android من تسجيل عرض بمجرد إرسال رسالة صوتية باستخدام مسجل الشاشة الأصلي.