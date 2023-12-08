شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا".. 56 مشروعاً للمشاركين في معسكر علوم البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن اختتام المرحلة الأولى من معسكرات (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5 ) لتدريب أكثر من 220 من الكوادر الشابة الوطنية في التخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة.

وتهدف "سدايا" إلى تزويدهم بالمعارف التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

وعرض 56 مشروعاً خلال حفل الختام عمل عليه المشاركين في المعسكرات، إذ شملت موضوعات المعسكرات: استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبؤي، البيانات الضخمة، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبلغت 12 معسكراً لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية، بما لا يزيد عن خمس سنوات من الممارسة.

مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية

وتستهدف "سدايا" من خلال هذه المعسكرات التي تقام حضورياً تطوير المشاركين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة وتأهيلهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتعمل جهود "سدايا" على بناء القدرات البشرية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.