شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشغيل أول محرك متوسط السرعة وعالى الطاقة بالأمونيا فى الصين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة (سي آر آر سي) الصينية، أكبر شركة مصنّعة للقطارات بالصين، تشغيل أول محرك متوسط السرعة وعالي الطاقة يعمل بالأمونيا بنجاح، وذلك في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج بشمال شرقي البلاد، ما يمثل اختراقاً للصين في التكنولوجيات الرئيسية ذات الصلة.

وأفادت الشركة - في بيان اليوم الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - بأنه تم تطوير المحرك الذي يعمل بالأمونيا، والذي يتميز بالكربون المنخفض والسلامة العالية وقابلية التبادل الجيدة، تم تطويره وابتكاره بشكل مستقل من قبل الشركة بناء على تكنولوجيا محرك الديزل المطورة ذاتياً من قبل الشركة، ويمكن لهذا المحرك الصديق للبيئة تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 80% وإنتاج ما يصل إلى 208 كيلووات من الطاقة من أسطوانة واحدة، مع طاقة الأمونيا التي تمثل 85%.

وأوضحت أن المحرك المذكور يحقق التنسيق بين كامل سلسلة الصناعة لمكونات المحركات التى تعمل بالأمونيا، والآلات الكاملة، وسيناريوهات التطبيق.. أما من حيث مستويات القوة والكفاءة الاقتصادية والانبعاثات والتكنولوجيا والموثوقية، فإنه يتمتع بمستوى متقدم في داخل البلاد وخارجها.

وقال المسؤول في شركة سي آر آر سي داليان لين تسون تسنغ، إن التشغيل الناجح للمحرك يُسرّع تطوير المحركات الخالية من الكربون في الصين، مضيفا أن القوة التقنية للصين فى مجال تطبيق السفن التي تعمل بالأمونيا باتت على قدم المساواة مع الشركات ذات الشهرة العالمية.