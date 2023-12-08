شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: XAI تطرح chatbot Grok لمجموعة مختارة من مستخدمى منصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Elon Musk أن شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) والمملوكة له، طرحت خدمة الذكاء الاصطناعي Grok لمشتركي Premium+ فى منصة التدوين المصغرX، والذى يعتبر منافس قوى لـ ChatGPT.

وقال "يتم طرح Grok لمشتركي X Premium + بأحدث إصدار للتطبيق، استمتع!" وذلك بحسب منشور على موقع X، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الإطلاق، وفي الشهر الماضي، قال ماسك إن تطبيق Grok سيصبح متاحًا للمشتركين بمجرد انتهاء الاختبار التجريبي المبكر.

وأطلق ماسك تقنية xAI في يوليو للتنافس مع عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت، حيث أعلنت هذه الشركة عن Grok في نوفمبر، قائلة إن نظام الذكاء الاصطناعي مصمم بحيث يتمتع بالقليل من الفكاهة في ردوده.

وقالت الشركة: "يتمتع Grok بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة X، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى، كما أنه يعتمد على السخرية ويحبها. وعلق"ماسك" على موقع X: ليس لدى أى فكرة عمن كان بإمكانه توجيه الأمر بهذه الطريقة".

ويأتى هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إعلان Google عن نموذج Gemini AI الذي يعمل على تشغيل برنامج الدردشة الآلي Bard الخاص بها، وشارك Musk صورة لثلاث قطط وقام بالبحث فى برنامج الدردشة الآلى بعد أن تعرف بشكل غير صحيح على عدد القطط في الصورة.