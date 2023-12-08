شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث iOS 17.2.. قفزة كبيرة في سرعة الشحن اللاسلكي بأجهزة آيفون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحظى أجهزة آيفون بشعبية بفضل إمكاناتها ومظهرها المتميزين، بالإضافة إلى ميزات وتطبيقات مفيدة، وكذلك تحديث النماذج بأحدث الميزات الجديدة لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الإصدار.

وسيوفر تحديث iOS القادم شحنًا لاسلكيًا أسرع لطرز آيفون الأقدم باستخدام الشاحن المناسب، إذ سيحصل iPhone 13 وiPhone 14 على دفعة جديدة من التحديثات الهائلة عندما تطلق شركة أبل الإصدار التالي من iOS ، وفقًا لموقع The Verge الأمريكي التكنولوجي.

سرعة شحن آيفون

ستصبح هواتف سلسلة iPhone 13 و14 قادرة على الشحن بسرعة مضاعفة لاسلكيًا عند تحديثها إلى iOS 17.2، والذي من المرجح أن يأتي كتحديث مجاني للبرنامج في يناير.

ويعود الأمر كله إلى مستوى الشحن اللاسلكي الموجود داخل أجهزة iPhone والمعيار المحدد للشاحن اللاسلكي الذي تشحنه به.

وبعد التحديث، ستقوم أجهزة الشحن اللاسلكية MagSafe المعتمدة من أبل فقط بشحن iPhone 13 وiPhone 14 بأقصى سرعة تبلغ 15 واط.

شاحن آيفون

كل هذا يبدو وكأنه شيء صغير، ولكنه يعني أن أجهزة الشحن التابعة لجهات خارجية والتي تستخدم معيار Qi2 الجديد لن تضطر إلى الخضوع لعملية اعتماد Apple لتشغيل جهاز iPhone الخاص بك بأقصى سرعة ممكنة.

يأتي ذلك مع التأكيد بأنه عادةً ما يكون شحن آيفون باستخدام كابل أسرع، فإذا كان لديك الشاحن المناسب، يتم شحن جميع أجهزة iPhone الأحدث بشكل أسرع باستخدام شاحن سلكي بقدرة 20 وات.