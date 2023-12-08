شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف رسميا سبب تأخر Gmail فى إرسال رسائل البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام قليلة، اشتكى العديد من مستخدمي Gmail من التأخير في إرسال رسائل البريد الإلكترونى، حيث أقرت جوجل بالمشكلة قائلة إنه تم إصدار إصلاح وقالت إنه سيتم نشر تقرير كامل حول سبب التعطيل لاحقًا، وقد قدمت الشركة الآن بعض التفاصيل حول الحادث.

وقالت جوجل إن الحالتين – واحدة في 30 نوفمبر والأخرى في 1 ديسمبر – أثرتا على المستخدمين لمدة تراكمية قدرها 6 ساعات و23 دقيقة، وخلال هذه الساعات، واجه نظام معالجة الرسائل الأساسي في Gmail تأخيرات في تسليم البريد الإلكتروني.

ما سبب هذه المشكلة تمتلك جوجل نظامًا أساسيًا لمعالجة الرسائل يكون مسؤولاً عن تسليم رسائل البريد الإلكتروني ومراقبتها ووضعها في قائمة الانتظار واستلامها، وخلال هذه الفترة، وبصرف النظر عن مواجهة تأخيرات في تسليم البريد الإلكتروني لمدة 5 دقائق على الأقل، ربما لاحظ مستخدمو Gmail أيضًا زيادة في رسائل البريد الإلكتروني المرفوضة.

وقالت الشركة: “كان السبب الجذري لكلا الحادثين هو النمط غير المعتاد لحركة البريد الإلكتروني، مما أدى إلى ارتفاع استخدام الموارد في هذا النظام والتأخير في تسليم البريد الإلكتروني”.

واعتذرت الشركة أيضًا لعملاء Gmail الذين تأثر تسليم بريدهم الإلكتروني أثناء هذا التعطيل، قائلة إنها نفذت الآن آليات حد المعدل في أنظمتها، وقالت: "هذا ليس مستوى الجودة والموثوقية الذي نسعى جاهدين لتقديمه لك، ونحن نتخذ خطوات فورية لتحسين أداء النظام الأساسي وتوافره".

تحليل أولي وقالت جوجل إن تحليلها الأولي يشير إلى وجود حمل زائد في جهاز توجيه الرسائل من جوجل (GMR)، وأضافت أنه ستتم إعادة محاولة رسائل البريد الإلكتروني القديمة تلقائيًا وتسليمها "في غضون الساعتين المقبلتين".

في سبتمبر من هذا العام، واجهت Google Cloud انقطاعًا أثر على العديد من الخدمات الشائعة، بما في ذلك Gmail وGoogle Drive وYouTube.