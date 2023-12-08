شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح تحديث جديد للعبة God of War Ragnarök .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استوديو "Santa Monica" المطورة للألعاب عن طرح جزء جديد من لعبتها الشهيرة God of War Ragnarök مجانا للاعبين بداية من الشهر الجاري.

وسيحمل الجزء الجديد اسم God of War Ragnarök: Valhalla وهو عبارة عن مهمات جديدة يمكن تحميلها من المتجر الخاص ببلايستيشن، وسيتم إطلاقه على PS5 في 12 ديسمبر.

وتم تعيين المحتوى القابل للتنزيل (DLC) بعد المعركة النهائية لـ God of War Ragnarök وسيضم Big Daddy Kratos وBBF (صديقه المفضل بلا جسد) Mimir أثناء مواجهة زنزانات مليئة بالوحوش.

خلال كل محاولة، سوف تتعلم وتتكيف مع التحديات التي تقدمها Valhalla،وقال مضيف Game Awards Geoff Keighley بعد الإعلان أن المحتوى القابل للتنزيل المجاني كان هدية للمجتمع من مطوري God of War ولأنه يتم إسقاطه خلسةً قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، فإنه سيكون بمثابة هدية رائعة.