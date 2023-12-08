شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iMessage لن يخضع للقواعد الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى المفوضية الأوروبية تحقيقًا فيما إذا كان سيتم وضع خدمة iMessage الخاصة بشركة أبل تحت سلطة قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ويبدو أن الشركة قد لا تضطر إلى جعل خدمة المراسلة الخاصة بها قابلة للتشغيل المتبادل مع الخدمات الأخرى.

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، يميل الاتحاد الأوروبي نحو ترك شركة أبل خارج DMA حيث "خلصوا مبدئيًا إلى أنها لا تحظى بشعبية كافية لدى مستخدمي الأعمال لتبرير تعرضهم للتنظيم".

وفى سبتمبر، أدرجت المفوضية الأوروبية قائمة مختصرة تضم 22 خدمة تديرها ستة من عمالقة التكنولوجيا ــ الشركة الأم لجوجل ألفابيت، وأمازون، وأبل، وبايت دانس، وميتا، ومايكروسوفت ــ ووضعت عليها تصنيف حراس البوابة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وتم اختيار خدمات أبل الخمس – App Store وSafari وiOS وiPadOS وiMessage – ضمن نطاق القانون الجديد.

اعترضت شركة Apple على أنه لا ينبغي تعيين iMessage كحارس للبوابة، وأطلقت اللجنة تحقيقًا للتأكد من جعل iMessage قابلاً للتشغيل المتبادل مع الخدمات الأخرى - لمنح المستخدمين حرية استخدام أي خدمة يريدونها على أجهزتهم.

كيف يتم تعيين الخدمات حارس البوابة لتعيين خدمة كحارس بوابة، يجب أن تتوافق مع المعايير التي حددتها اللجنة، وفقًا للقواعد، أي خدمة أو شركة:

تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو على الأقل (حوالي 82 مليار دولار أمريكي)، وإما امتلاك منصة اجتماعية أو تطبيق يستخدمه ما لا يقل عن 45 مليون شخص كل شهر أو لديه ما لا يقل عن 10000 مستخدم تجاري نشط، يعتبر حارسًا للبوابة.

جوجل تضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن iMessage ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من قيام جوجل، إلى جانب مجموعة من الشركات الأخرى، بإرسال رسالة إلى المفوضية الأوروبية لتعيين خدمة iMessage باعتبارها "خدمة النظام الأساسي الأساسية"، مما يجعل الخدمة قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات المراسلة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة أبل إن "المستهلكين اليوم لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالباً ما يستخدمون العديد منها في وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها".

وقالت شركة Apple: "تم تصميم iMessage وتسويقه للاتصالات الشخصية للمستهلكين، ونحن نتطلع إلى أن نوضح للجنة سبب كون iMessage خارج نطاق DMA".