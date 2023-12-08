شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. جوجل تطرح تحديثا أمنيا جديدا لحماية هاتفك من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Google في طرح التصحيح الأمني لهذا الشهر لأجهزة Android، ومع التحديث الأمني لشهر ديسمبر، أصلحت شركة التكنولوجيا العملاقة 85 نقطة ضعف والتي تضمنت أيضًا نقطة حرجة (CVE-2023-40088).

وفي الوقت نفسه، أدرجت جوجل 16 نقطة ضعف فقط في النظام والتي تضمنت أيضًا ثغرة أمنية خطيرة، و تم إدراج هذا الخلل على أنه تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو RCE، وهذا يعني أنه كان من الممكن أن يستخدم المهاجمون هذا لوضع الكود الخاص بهم في نظام الهاتف المستهدف دون علم المستخدم أو إذنه.

ومع ذلك، لم تحدد جوجل ما إذا كان قد تم استغلال هذا الثغرة الأمنية في الماضي. تدعي الشركة أنه تم الآن إصلاح الثغرة الأمنية ويجب على مستخدمي Android تنزيل التحديث على الفور.

ماذا قالت جوجل عن هذا الخلل الأمني

ذكرت Google هذا الخلل بالتحديد في نشرة أمان Android، وكتبت الشركة: "إن أخطر هذه المشكلات هو وجود ثغرة أمنية خطيرة في مكون النظام والتي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد (القريب/المجاور) دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية. ليس هناك حاجة لتفاعل المستخدم للاستغلال"، حسبما صنفت جوجل. هذه الثغرة الأمنية بأنها "حرجة".

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن الخلل كان يؤثر على إصدارات متعددة من Android، بما في ذلك Android 11 و12 و12L و13 و14.