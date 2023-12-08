شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تطور رادار فضائى لرصد " التهديدات الناشئة" فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا اتفاقية لتطوير رادار للفضاء السحيق قادر على مراقبة ما يحدث في المدار المتزامن مع الأرض، وفقا لتقرير سبيس.

وتقع هذه المنطقة على ارتفاع حوالي (35,786 كيلومترًا) فوق الأرض، وهي واحدة من أبعد المناطق التي تعمل فيها الأقمار الصناعية، ومن المثير للاهتمام أن كل مركبة فضائية في مدار متزامن مع الأرض تحوم دائمًا فوق نفس المنطقة من الأرض عن طريق مطابقة مدة مدارها مع المعدل الذي يدور به كوكبنا مرة واحدة بالنسبة للنجوم الموجودة في الخلفية.

ويُعرف النظام الجديد المخطط لمراقبة هذا الجزء من الفضاء باسم "قدرة الرادار المتقدمة في الفضاء العميق" أو DARC، وستوفر DARC تغطية رادارية على مدار 24 ساعة في جميع الأحوال الجوية حول العالم للدول الثلاث التي تشكل ما يعرف بالشراكة الأمنية AUKUS .

وتهدف الاتفاقية إلى "تسريع القدرات التي تزود الشركاء الثلاثيين بتكنولوجيا متقدمة لتحديد التهديدات الناشئة في الفضاء"، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية، ويضيف هذا الإعلان إلى تركيز Space Force المتزايد على ما يعرف بالوعي بالمجال الفضائي، والذي يتلخص في القدرة على تحديد وتتبع ومراقبة الأجسام المختلفة الموجودة في المدار حول الأرض.

وقال رئيس عمليات الفضاء الأمريكية الجنرال تشانس سالتزمان: "مع التطور السريع في مجال الفضاء، يجب علينا مواصلة اتخاذ خطوات مدروسة لضمان قدرتنا الجماعية على العمل بأمان، وتتمتع دولنا بوضع فريد يمكنها من توفير هذه القدرة على نطاق عالمي".

وأجرت Space Force اختبارات ناجحة لمظاهر التكنولوجيا لنظام DARC القادم في عام 2021 في White Sands Missile Range في نيو مكسيكو، وفقًا لبيان Space Force ، وفي عام 2022، حصلت شركة نورثروب جرومان على عقد بقيمة 341 مليون دولار لتطوير تقنيات البرنامج.

من المقرر أن يكون أول موقع من مواقع DARC الثلاثة في غرب أستراليا، ومن المتوقع أن يكون متصلاً بالإنترنت بحلول عام 2026. ويجب أن تكون جميع المواقع الثلاثة متصلة بالإنترنت بحلول عام 2030، وفقًا لبيان Space Force. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها الإجمالية مليار دولار .

ويأتى اختيار أستراليا لأول موقع DARC مع استمرار تصاعد التوترات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تغطي المحيطين الهندي والهادئ، وستهدف الآلية في هذا الموقع إلى حد كبير إلى مواجهة الوجود العسكرى الصينى المتزايد.

وتمتلك الصين حاليًا وتدير ما يقرب من نصف أقمار التجسس في العالم للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، "معظمها يمكن أن يدعم مراقبة وتتبع واستهداف القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ". تقرير وزارة الدفاع لعام 2023 الصادر إلى الكونجرس الأمريكي.