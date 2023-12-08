شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلان الترويجى للعبة GTA VI يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر
نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تدوينة رسمية تعلن عن الرقم القياسي الذي تم تحقيقه بواسطة العرض الترويجي للعبة GTA VI، أصبحت اللعبة أكثر ألعاب الفيديو مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة.
حيث حقق المقطع الترويجي للعبة أكثر من 90,421,491 مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة، وأصبح المقطع الدعائي أيضًا الفيديو الأكثر إعجابًا على YouTube خلال 24 ساعة مع حوالي 8.9 مليون إعجاب.
الرقم القياسي التالي لمقطع GTA VI هو أنه أصبح الفيديو غير الموسيقي الأكثر مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة، يؤدي هذا إلى كسر فيديو Mr Beast الذي يحمل عنوان "Mr Beast's Every Country On Earth Fights For $250,000"، والذي تم تحميله في أغسطس من هذا العام وحقق 59.4 مليون مشاهدة في 24 ساعة.
GTA VI ليس العنوان الوحيد في الامتياز الذي أنشأ أو حطم الأرقام القياسية، GTA V، التي تم إطلاقها منذ 12 عامًا، تحمل العديد من الأرقام القياسية، وهنا قائمة:
ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا لـ PlayStation 3 (PS3)
لعبة فيديو الأكشن والمغامرات الأكثر مبيعًا في عام 2014
سجل أرقام المبيعات
لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في 24 ساعة
أكثر ألعاب الفيديو التي حازت على استحسان النقاد على PlayStation 4 في عام 2015
لعبة الفيديو الأعلى تقييمًا على أجهزة الجيل الثامن في عام 2015
أقدم لعبة مفضلة لدى مستخدمي YouTube
المقطع الدعائي الأكثر مشاهدةً للعبة فيديو أكشن ومغامرات
أكبر ميزانية للعبة فيديو في عام 2013
أعلى إيرادات يحققها منتج ترفيهي خلال 24 ساعة
أسرع لعبة فيديو تصل قيمتها إلى مليار دولار
معظم التوقيعات على عريضة لعبة فيديو
سجل الموسيقى التصويرية: معظم الأغاني المرخصة في لعبة GTA
أسرع نسبة إنهاء كلاسيكية للعبة GTA V
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