شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة تنظيم المنافسة فى المملكة المتحدة تراجع شراكة مايكروسوفت مع OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس المملكة المتحدة إجراء تحقيق في شراكة مايكروسوفت مع OpenAI لتحديد ما إذا كانت قد أدت إلى "الاستحواذ على السيطرة" التي تخضع لقانون مكافحة الاحتكار، حسبما كتبت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) اليوم.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها تدرس "التطورات الأخيرة"، في إشارة بلا شك إلى دراما الإطاحة بالرئيس التنفيذي سام ألتمان والتي لعبت فيها مايكروسوفت دورًا كبيرًا، وفقا لتقرير engadget.

وقالت في بيان صحفي: "تدرس هيئة أسواق المال الآن ما إذا كانت شراكة Microsoft/OpenAI، بما في ذلك التطورات الأخيرة قد أدت إلى وضع اندماج ذي صلة، وإذا كان الأمر كذلك، التأثير المحتمل على المنافسة" ، وستقوم هيئة أسواق المال بمراجعة ما إذا كانت الشراكة قد أدت إلى اكتساب السيطرة ، أى عندما تؤدي إلى وجود تأثير مادي لأحد الأطراف أو سيطرة فعلية أو أكثر من 50٪ من حقوق التصويت على كيان آخر.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن الشراكة "الوثيقة والمتعددة الأوجه" تشمل استثمارًا بمليارات الدولارات من قبل مايكروسوفت والتعاون في تطوير التكنولوجيا والخدمات السحابية، وأضافت أن الشركتين لهما أنشطة مهمة في الأسواق المالية والأسواق ذات الصلة، مما يعني أن تعاملاتهما التجارية تؤثر بشكل مباشر على المستثمرين، وأضافت أن مايكروسوفت شاركت مؤخرًا في التطورات المتعلقة بحوكمة OpenAI.

وعندما تم طرد سام ألتمان من قبل مجلس إدارة OpenAI، تدخلت شركة مايكروسوفت لتوظيفه، وهدد غالبية موظفي OpenAI بالانتقال إلى Microsoft أيضًا، ورضخ مجلس إدارة OpenAI بعد فترة وجيزة وعاد ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي. "وقد خلص المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت منذ ذلك الحين إلى أن الوضع الحالي [مع عودة ألتمان إلى السلطة] هو أفضل نتيجة ممكنة،" وفقا لمجلة نيويوركر التي كشفت عن الدراما.