شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع "شيك بـ 4 دولارت" كتبه ستيف جوبز مقابل 36 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم بيع شيك بقيمة 4.01 دولار كتبه ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل، بمبلغ 36,850 دولارًا في مزاد، حيث كان الشيك بتاريخ 23 يوليو 1976 مرسل من حساب شركة Apple Computer إلى شركة بيع الإلكترونيات بالتجزئة Radio Shack.

الأمر المهم في الشيك هو أنه يدرج العنوان الرسمي الأول للشركة في بالو ألتو، والذي استخدمه جوبز كخدمة الرد على المكالمات الخاصة بشركة Apple ونقطة تسليم البريد بينما كانت الشركة خارج مرآب والديه، وهو موقع من قبل "ستيفن جوبز"، وليس من الواضح ما هو الشيك الذي تم دفع ثمنه في RadioShack، فهو جزء فريد من تاريخ Apple.

ليست المرة الأولى وفي العام الماضي، تم بيع شيك كمبيوتر من شركة أبل بقيمة 9.18 دولارًا موقعًا من جوبز في عام 1976 مقابل 55 ألف دولار، كما تم بيع شيك آخر من نفس العام بقيمة 13.86 دولارًا لشركة Elmar Electronics في مارس مقابل 37,564 دولارًا.

وفي مايو من هذا العام، أقيم مزاد لشيك آخر وقعه ستيف جوبز في يوليو 1976، وتم توقيعه لصالح شركة Crampton وRemke وMiller Inc مقابل 175 دولارًا، وتم بيعه بمبلغ 106,985 دولارًا.

وبالمثل، تم بيع توقيع جوبز على طلب وظيفة للتوظيف باعتباره "مهندس تكنولوجيا إلكترونيات أو مهندس تصميم" من عام 1973 في عام 2018 مقابل 174.757 دولارًا، التوقيع الذي تم توقيعه بعد ثلاث سنوات، والذي ظهر على عقد تأسيس شركة أبل الأصلي الذي وقعه جوبز، ستيف وزنياك ورونالد واين، تم بيعه في ديسمبر 2011 مقابل 1،594،500 دولار، وفقا لصحيفة الغارديان.

ليس فقط التوقيع والشيكات، بل جلبت أجهزة مثل iPhone أيضًا آلاف الدولارات في المزادات، وتم بيع الجيل الأول من iPhone المعبأ مقابل 54.904 دولارًا (حوالي 45 ألف روبية) في مزاد علني.