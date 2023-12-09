شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح لمستخدميه إيقاف التعليقات مؤقتا.. كيف تستفيد من الخدمة والان مع تفاصيل الخبر
وقبل هذا التحديث، لم يكن لدى منشئي المحتوى على يوتيوب سوى خيارين للإشراف على ما يمكن أن يكون تعليقًا كاملاً ومجانيًا للجميع إما إخضاع التعليقات للمراجعة اليدوية قبل نشرها، أو تعطيل جميع التعليقات على مقطع الفيديو تمامًا.
ويقول يوتيوب، إن ميزة الإيقاف المؤقت يتم طرحها الآن وقد طلبنا من الشركة توضيحًا بشأن التوفر العالمي وسنقوم بتحديث هذه القصة إذا سمعنا ردًا، وكجزء من إعلانه، أعاد موقع يوتيوب أيضًا تسمية بعض إعدادات الإشراف الحالية لتسهيل الفهم، وهذا يعني أنه بدلاً من تقديم خيارات "إخضاع التعليقات التي يحتمل أن تكون غير مناسبة للمراجعة" والتبديل إلى "زيادة الصرامة" .
وسيتم منح المستخدمين بدلاً من ذلك خيارًا بسيطًا بين تشغيل أو إيقاف مؤقت، ويؤدي تمكين التعليقات أيضًا إلى تبديل بعض مستويات الإشراف الاختيارية للاختيار من بينها: لا شيء (غير خاضع للإشراف تمامًا)، والأساسي (الذي يحتفظ بالتعليقات "التي يُحتمل أن تكون غير مناسبة" للمراجعة)، والصارم (الذي يحتفظ بنطاق أوسع من التعليقات للمراجعة)، وتعليق الكل.
ويمكنك العثور على خيار الإيقاف المؤقت الجديد في إعدادات التعليق على مستوى الفيديو في صفحة المشاهدة ضمن تطبيق يوتيوب ، أو في YouTube Studio على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب.
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