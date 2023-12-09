تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث Android 14 QPR1 لهواتف بيكسل.. أبرز المميزات

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل أول إصدار ربع سنوى للنظام الأساسي لنظام Android 14 لهواتف Pixel، بما في ذلك سلسلة Pixel 6 وسلسلة Pixel 7 وPixel 8 وPixel 8 Pro وPixel Fold، ويتضمن Android 14 QPR1حوالى 37 إصلاحًا وتحسينًا لهواتف Pixel.

ما تم إصلاحه في تحديث Android 14 QPR 1

· تم إجراء تحسينات عامة لتعزيز الاستقرار والأداء عبر تطبيقات النظام المختلفة على Pixel 8 وPixel 8 Pro. بعد ذلك، تم إجراء تحسينات عامة لتحسين استقرار النظام وأدائه في مختلف الظروف.

· تم إجراء تحسينات لتحسين كفاءة الشحن وتحسين استخدام البطارية. تم إجراء تحسينات عامة لتحسين استقرار النظام وأدائه في مختلف الظروف على هواتف Pixel.

· تم تطبيق الإصلاحات لتصحيح مشكلات مثل العرض الأكثر سطوعًا لأيقونات الرموز التعبيرية، والمصنوعات المرئية أثناء التمرير على الشاشة الرئيسية، والومضات الخضراء أثناء استخدام هاتف محدد.

· تم تطبيق إصلاح لحل المشكلات التي تمت مواجهتها أثناء إقران أدوات السمع بالهواتف أثناء المكالمات في ظل ظروف معينة. يعالج التحديث مشكلات التعرف على بصمات الأصابع التي تحدث في المحاولة الأولى عند تمكين الشاشة التي تعمل دائمًا.

· تم إصلاح المشكلات التي تتسبب في اكتشاف البلوتوث وانقطاع وظائفه.

· يضمن الإصلاح استقرار مكالمات الصوت عبر Wi-Fi ويحسن استقرار وأداء اتصال الشبكة بشكل عام.

· تم تنفيذ تحسينات الاستقرار لتحسين أداء الكاميرا في ظل ظروف معينة.

· تم تنفيذ إصلاح لمعالجة مشكلات عدم الاستقرار المتعلقة بوظيفة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يعمل التحديث على حل الحالات التي يهتز فيها الهاتف بشكل مستمر في ظل ظروف معينة.

· تم إجراء تحسينات لتحسين استقرار شبكة Wi-Fi وأدائها في ظل ظروف معينة.

· تم تطبيق الإصلاحات لمنع تعطل تطبيقات الطرف الثالث عند بدء التشغيل، وتصحيح إشعارات شحن البطارية، وحل المشكلات التي تسبب الأعطال أو الأعطال في ظروف معينة.

· تم إجراء العديد من الإصلاحات لمعالجة مشكلات مثل الأشرطة أو الشاشات السوداء، وقيود المشاركة، وإعادة ضبط الساعة، وتراكبات الإشعارات، ومشكلات إلغاء القفل، وعرض الحالات الشاذة، واختيار وضع التنقل في ظروف معينة.

· تم تنفيذ تحسينات عامة على الأداء وإدارة الذاكرة والاستقرار في انتقالات واجهة المستخدم والرسوم المتحركة.