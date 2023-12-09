شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف جديد على سطح المريخ يشير إلى الماضى الرطب للكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مجموعة من العلماء شبكة من الشقوق المضلعة على بعد عشرات الأمتار أسفل يوتوبيا بلانيتيا على المريخ، حيث يوجد على عمق عشرات الأمتار تحت خط استواء المريخ نمط كبير على شكل قرص عسل يشبه ما يوجد بالقرب من أقطاب الأرض المتجمدة، وفقا لتقرير سبيس .



المريخ

ويمتد كل صدع على مسافة 70 مترًا (230 قدمًا) - أي حوالي نصف ملعب كرة قدم، ويحده طين من الجليد والطين يبلغ عرضه 30 مترًا (98 قدمًا)، ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يتراوح عمر هذه المادة بين 2 مليار و3.5 مليار سنة.

وتم رصد هذه الأنماط في البيانات التي أرسلتها المركبة الفضائية الصينية Zhurong، التي تعيش الآن بمعزل عن العالم الخارجي، والتي استكشفت منطقة واسعة ووعرة شمال خط استواء المريخ تسمى Utopia Planitia.

وتحرك Zhruong لمسافة تزيد قليلاً عن كيلومتر واحد (0.6 ميل) باتجاه المنطقة الجنوبية للمريخ في ذلك العام، ولكن حتى خلال هذه الرحلة القصيرة، استشعر راداره نمطًا مستمرًا مكونًا من 15 مضلعًا مدفونًا ، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد في انتظارنا.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة لي تشانغ من الأكاديمية الصينية للعلوم ، من المعروف أن أنماطًا مماثلة تتشكل على الأرض فقط في جرينلاند وأيسلندا والقارة القطبية الجنوبية عندما ينكمش الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الناجم عن التغيرات الموسمية ويؤدي إلى كسر الأرض.

كما أن الجليد والطين الذي يملأ هذه الشقوق أحيانًا يمنعها من الشفاء، مما يتسبب في انقسام السطح أكثر في النهاية، كما إن عملية مماثلة على المريخ، قبل حوالي 2 مليار إلى 3.5 مليار سنة، كانت ستؤدي إلى ظهور الصدوع المكتشفة حديثًا، وهي أكبر بعشرات الأمتار من أي شقوق موجودة على كوكبنا. قال تشانغ: "هذه المضلعات ضخمة".

باختصار، يقدم هذا الاكتشاف دليلاً جديدًا على أن الكوكب الأحمر كان يستضيف الماء ومناخًا صديقًا للحياة كما نعرفها.

ومن المثير للحير أن هذا النمط يشير أيضًا إلى أن المناطق الاستوائية على المريخ كانت باردة بدرجة كافية لإحداث شقوق مشابهة لتلك التي شوهدت بالقرب من القطب الجليدي للأرض.

ويمكن الإجابة على هذا اللغز من خلال نظرية موجودة (لكنها غير مثبتة) تشير إلى أن المريخ كان مائلًا على محوره في يوم من الأيام أكثر بكثير مما هو عليه اليوم - حتى أربعين درجة أو أكثر - قبل حوالي 5 ملايين سنة.

وقال تشانغ: "مثل هذا السيناريو المائل للغاية يعكر صفو المياه بين التفكير في المناطق القطبية على أنها باردة ومناطق خطوط العرض المنخفضة على أنها دافئة".