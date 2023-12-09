شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone SE 4 سيصل بميزة شبيهة بـ iPhone 14 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هاتف iPhone SE 4، الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2024، يتمتع بتصميم مشابه لتصميم iPhone 14، حيث تم الإشارة إلى أن iPhone SE 4 سيستخدم أيضًا نفس البطارية مثل iPhone 14.

وتأتي هذه المعلومات من موقع MacRumors، ووفقا لمصادره، فإن النماذج الأولية لجهاز iPhone SE 4 (المعروف باسم D59)، مزودة ببطاريات Li-Ion التي تحمل رمز الطراز A2863، وهذه هي نفس البطارية المستخدمة في هاتف iPhone 14، بسعة 3,279 مللي أمبير.

ويستخدم الجيل الرابع من iPhone SE نفس بطارية iPhone 14، المعروفة باسم بطارية A2863، يعد هذا إجراءً لخفض التكاليف من قبل شركة Apple، حيث لم تقم بتطوير بطاريات جديدة لجهاز iPhone SE 4.

ومع ذلك، بالمقارنة مع البطارية المستخدمة في الجيل الثالث من iPhone SE، فإن بطارية A2863 تتمتع بزيادة تزيد عن 1250 مللي أمبير في الساعة، مما يحتمل أن يوفر عمر بطارية أطول للمستخدم. ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل قامت بإنشاء بطاريات جديدة تمامًا لجهاز iPhone 16 Pro، والتي تتمتع بقدرات حرارية محسنة.

لإبقاء التكاليف منخفضة، قد تقوم Apple بإعادة استخدام بطارية موجودة لجهاز iPhone SE 4 بدلاً من إنشاء مكونات جديدة، ويتماشى هذا مع قرارهم السابق بشأن iPhone SE، الذي استخدم نفس البطارية مثل iPhone 8 الأقدم.

علاوة على ذلك، سيحتوي الجيل الرابع من iPhone SE على مظهر مصمم حديثًا يستند إلى iPhone 14، كما سيتم تزويده بزر Action ومنفذ USB-C.

وبما أن هذا نموذج ما قبل الإنتاج، فإن المواصفات عرضة للتغيير. تستخدم وحدات النموذج الأولي لجهاز iPhone SE 4 البطارية المحددة في المستند رقم 1، ومع ذلك، قد تتغير خطط Apple لأن الجهاز لا يزال بعيدًا عن الإصدار.