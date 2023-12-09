تكنولوجيا: WhatsApp يضيف ميزة “View Once” للرسائل الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meta عن إضافة ميزة عرض الرسائل الصوتية مرة واحدة في التحديث الجديد لتطبيق WhatsApp.

قدم تطبيق الواتس اب للمستخدمين خلال الفترة الماضية ميزة عرض الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة في التطبيق ومن ثم يتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو من التطبيق.

واليوم تتوسع الشركة بالميزة لتشمل الرسائل الصوتية أيضاً، حيث يتم عرض الرسائل الصوتية مرة واحدة في التطبيق على أن تختفي الرسالة الصوتية فور الإستماع إليها، أيضاً لن يتاح للمستلم حفظ الرسالة الصوتية على الهاتف، أيضاً لن يتاح للمرسل الإستماع إليها عقب الإرسال.

أيضاً من المقرر أن تظهر علامة “مفتوح” على الرسالة ما أن يتم الإستماع إليها شرط أن يتم تشغيل ميزة تأكيد قراءة الرسالة عند المستلم.

ولتمكين ميزة عرض الرسائل الصوتية لمرة واحدة سيكون على المستخدم إتباع الخطوات التالية:

فتح جهة للدردشة الفردية أو الجماعية

النقر على الميكروفون

السحب إلى أعلى لإغلاق التسجيل

النقر المطول على السجل

تظهر ميزة العرض لمرة واحدة بعد الضغط المطول ويتم تنشيط الميزة عند تحولها للون الأخضر

النقر على زر الإرسال.

وتؤكد الشركة على أن الرسائل الصوتية التي يتم عرضها لمرة واحدة في التطبيق ستكون مشفرة بشكل كامل، ومن المقرر أن تتوفر الميزة لجميع المستخدمين في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.

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