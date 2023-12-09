تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi 13R 5G في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن هاتف Redmi 13R 5G الذي يأتي بمواصفات تحاكي Redmi 13C 5G وسعر 140 دولار.

يتميز هاتف Redmi 13R 5G بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً يضم هاتف Redmi 13R 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، إلا أن شاومي تقدم محول بقدرة 10W فقط في محتوى الصندوق.

وتقدم شاومي الهاتف بكاميرة خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع كاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي، ويختلف تصميم Redmi 13R 5G عن تصميم 13C 5G في تصميم الكاميرة الخلفية، حيث يأتي الإصدار الخاص بالسوق الصيني بوحدة مستطيلة باللون الأسود تمتد بين جانبي الجهة الخلفية.

كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود، والبنفسجي وأيضاً اللون الأخضر، على أن ينطلق الهاتف في السوق الصيني بسعر 140 دولار.

المصدر

اعلان





