تكنولوجيا: Infinix تطلق هاتف Infinix Smart 8 HD في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Infinix Smart 8 HD في السوق الهندي مؤخراً بقدرة بطارية 5000 mAh، وتصميم “Dynamic Island”وسعر 75 دولار.

يتميز هاتف Smart 8 HD بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، ويصل السطوع في الشاشة إلى 500nits، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية والذي يدعم نظام يحاكي “Dynamic Island” لدفع معلومات حول حالة نظام الهاتف وشحن البطارية.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T606، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary AI.

وينطلق Infinix Smart 8 HD بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 10W، كما تقدم Infinix الهاتف بنظام تشغيل Android 13 إصدار “Go” وواجهة Infinix XOS 13.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بإختيارات في الألوان تشمل الذهبي، الفضي، الأخضر إلى جانب اللون الأسود، على أن يتاح للشراء في السوق الهندي بدءاً من 13 من ديسمبر بسعر 75 دولار.

المصدر

اعلان





