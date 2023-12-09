شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق الصاروخ "تشوتشيويه-2 واي-3" لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، صباح اليوم السبت، الصاروخ الحامل "تشوتشيويه -2 واي-3" إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم أن الصاروخ كان يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية هي: "هونجهو" و"هونجهو-2" و"تي واي-33"، تم إرسالها إلى مدار مخطط له.

وفي وقت سابق أطلقت الصين، الثلاثاء الماضى، صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1 واي 9" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، لإرسال قمرين صناعيين جديدين إلى المدارين المخططين لهما.