شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق الصاروخ "تشوتشيويه-2 واي-3" لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، صباح اليوم السبت، الصاروخ الحامل "تشوتشيويه -2 واي-3" إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم أن الصاروخ كان يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية هي: "هونجهو" و"هونجهو-2" و"تي واي-33"، تم إرسالها إلى مدار مخطط له.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" أن "الصاروخ التجاري انطلق في الساعة 7:33 صباحا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، وتعد عملية الإطلاق هذه هي المهمة الـ 11 التي تستخدم صواريخ من سلسلة (سيريس-1)".
وأوضحت الوكالة أن "قطر الصاروخ التجاري يبلغ 1.4 متر، وطوله الإجمالي حوالي 20 مترا ووزنه عند الإقلاع 33 طنا، ويمكنه حمل حمولة تصل إلى 300 كيلو جرام إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر".
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