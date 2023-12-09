شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق صاروخًا إلى الفضاء لإرسال ثلاثة أقمار صناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين، السبت، الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2 واي-3" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الصاروخ أطلق ثلاثة أقمار صناعية هي: "هونغهو"، و"هونغهو-2"، و "تي واي-33"، إلى مدار مخطط له.

وتعتبر هذه المهمة الثالثة التي تنفذّ بواسطة الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2".

إطلاق سابق

وكانت الصين، قد أطلقت بنجاح قمرين صناعيين، قبل أيام، من مركز (جيوتشيوان) لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وتم إطلاق القمرين الصناعيين على متن صاروخ حامل من طراز (سيريس-1 واي 9 ) إلى المدارين المخططين لهما.