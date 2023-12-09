شكرا لقرائتكم خبر عن أول قانون من نوعه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي عن تطبيق قواعد أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي مستقبلا.

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على قانون جديد بعد مفاوضات طويلة، ويعد أول قانون من نوعه في العالم.

الذكاء الاصطناعي في أوروبا

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون في أبريل عام 2021 . وبموجب القانون، ستصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطر مختلفة، وكلما زاد الخطر المحتمل من أي تطبيق، كلما زادت المتطلبات.

ويأمل الاتحاد في أن تنسخ هذه القواعد وتطبق في جميع أنحاء العالم.

تنظيم تطبيقات محددة من الذكاء الاصطناعي

وكانت ألمانيا وفرنسا قد دعتا في السابق إلى تنظيم تطبيقات محددة من الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس التكنولوجيا الرئيسية نفسها.

الجدير بالذكر أن القواعد المقررة بشأن التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال لأعراض الأمن القومي، قد أثارت الجدل.