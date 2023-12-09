شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد محطة الفضاء يعثرون على الطماطم المفقودة فى المحطة منذ 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت بقايا ثمرة طماطم صغيرة فقدها رائد فضاء ناسا "فرانك روبيو" أخيرًا على محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد أكثر من ثمانية أشهر من عودة "روبيو" إلى الأرض والتي كانت مارس الماضى.

وقالت رائدة الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي خلال حدث تم بثه مباشرة : "لقد تم إلقاء اللوم على صديقنا العزيز فرانك روبيو، الذي عاد إلى المنزل بالفعل لفترة طويلة بسبب أكل الطماطم، لكن يمكننا أن نبرأه، لقد عثرنا على الطماطم" يوم 6 ديسمبر.

وتحولت الحادثة البسيطة إلى نكتة داخلية كبيرة، حيث كانت الطماطم القزمة Red Robin التي يبلغ عرضها بوصة واحدة (2.5 سم) جزءًا من الحصاد النهائى لتجربة Veg-05 التى كان روبيو نفسه يعتنى بها .

وتلقى كل رائد فضاء فى محطة الفضاء الدولية عينات من الطماطم، لكن حصة روبيو المخزنة في كيس طفت بعيدًا قبل أن يتمكن من تناول قضمة.

وتمت مناقشة مشكلة الطماطم المفقودة علنًا لأول مرة في 13 سبتمبر، عندما أقام روبيو حدثًا خاصًا به في الفضاء يمثل عامًا قياسيًا غير متوقع في المدار لرائد فضاء أمريكي، وذلك نتيجة المشاكل مع مركبة الفضاء الروسية سويوز التي يقودها روبيو، والتي تم حلها في النهاية بإطلاق مركبة سويوز بديلة، ضاعفت إقامته المتوقعة لمدة ستة أشهر .

وقال روبيو مازحا خلال البث المباشر لمحطة الفضاء الدولية في سبتمبر : "لقد أمضيت ساعات طويلة في البحث عن هذا الشيء" ، "أنا متأكد من أن الطماطم المجففة ستظهر في مرحلة ما وتبرهن لي، بعد سنوات من المستقبل."

وتعد محطة الفضاء الدولية أكبر من منزل مكون من ست غرف نوم ، وفي الجاذبية الصغرى، يمكن للأشياء أن تطفو بسهولة بعيدًا إلى زوايا غير متوقعة، وتتمثل إجراءات ناسا عادةً في التحقق من مداخل فتحات التهوية، ولكن في محطة مزدحمة بأشياء عمرها 25 عامًا، من السهل فقدان مسار العناصر الفردية.

كما أن البحث عن الطماطم لم يشغل وقته بشكل غير ضروري، حيث أجرى طاقم روبيو سويوز مئات التجارب العلمية الأخرى (على الرغم من ضغوط التأخير)، وإذا كان هناك أي شيء، فقد يوضح الموقف المزيد حول كيفية التعامل مع ما هو غير متوقع عند زراعة النباتات على القمر أو المريخ ، وهو ما تهدف سلسلة تجارب الخضروات إلى تحقيقه في النهاية.

وسأل الصحفيون روبيو عن الطماطم المفقودة في 13 أكتوبر، بعد حوالي أسبوعين من عودته بأمان إلى المنزل مع طاقمه المتأخر (رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين) بعد 371 يومًا في الفضاء.

وأعرب عن أسفه لأن الطماطم لم تظهر أبدًا على الرغم من "18 إلى 20 ساعة من وقتي فى البحث عنها". (ربما كان روبيو يبالغ في الوقت الذي يقضيه في الفكاهة).

وأضاف روبيو ضاحكاً: "حقيقة المشكلة، كما تعلمون، أن نسبة الرطوبة هناك تصل إلى 17%، وربما تكون جافة لدرجة أنك لا تستطيع معرفة ماهيتها، وقام شخص ما بإلقاء الكيس بعيداً"، "نأمل أن يجدها شخص ما يومًا ما: شيئًا صغيرًا ذابلًا."

فى حين أن الطماطم كانت جزءًا خفيفًا من مهمة روبيو، إلا أنها لم تكن كلها بهذه السهولة، وخلال نفس الحدث في أكتوبر، تحدث روبيو عن مدى صعوبة الابتعاد عن زوجته وأطفاله وأصدقائه لفترة طويلة؛ لقد قال إنه لو كان يعلم أنه سينتهي به الأمر بقضاء عام في الفضاء، لما طلب المهمة.