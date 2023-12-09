تكنولوجيا: إطلاق هواتف Razr 40 Ultra و Edge 40 Neo بلون جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت موتورولا اليوم لونًا جديدًا إلى هواتفها الذكية Razr 40 Ultra (المعروف أيضًا باسم Razr+ في الولايات المتحدة) و Edge 40 Neo.

يُطلق على اللون الجديد اسم Peach Fuzz، وهو لون يجمع بين الذهبي والبرتقالي والخوخي، وهو افضل لون من Pantone لعام 2024.

وبالتالي، تواصل موتورلا شراكتها مع Pantone، التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق هواتف بألوان فريدة جدًا.

ستصل الهواتف المذكورة أعلاه بجلد نباتي جميل. اما عن السعر؛ فكما رأينا في الولايات المتحدة، سوف تقدم موتورولا Razr+ بهذا اللون الجديد مقابل نفس السعر الذي يبلغ 699.99 دولارًا والذي يتم فرضه على جميع الأجهزة الأخرى.

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