تكنولوجيا: تطبيق Messenger يحصل على تشفير شامل بشكل افتراضي مع عدد كبير من الميزات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meta عن عدد كبير من الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق Messenger، وفي حالة عدم رؤية التغييرات بعد، فمن المحتمل أن يكون ذلك بمثابة طرح مرحلي، لذا انتظر بضعة أيام.

وعلى ما يبدو، فإن التغيير الأكثر بروزًا هو التشفير الشامل افتراضيًا. من الآن فصاعدًا، سيتم تشفير جميع رسائلك الخاصة ولن يتمكن أحد سواك أنت والمستلم من قراءة تلك الرسائل.

تعتبر هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، حيث أن معظم برامج المراسلة المنافسة، وليست فقط تلك التي تركز على الخصوصية، تقدم بالفعل تشفيرًا شاملاً.

بالإضافة إلى التشفير، يمكنك الآن تحرير الرسائل وإرسال رسائل تختفي، وإخفاء إيصال القراءة الخاص بك، حتى لا يتمكن الأشخاص من معرفة متى قرأت رسالتهم، كما توجد بعض التحسينات على الرسائل الصوتية.

على سبيل المثال، يمكنك الاستماع بسرعة 1.5x أو 2x ومتابعة الاستماع إلى الرسائل من حيث توقفت في المرة الأخيرة. ومع ذلك، هناك مشكلة في تحرير الرسائل، حيث لا يمكنك القيام بذلك إلا مع الرسائل خلال 15 دقيقة من إرسالها.

تم تحسين جودة الصور والفيديو، وتقوم Meta الآن باختبار الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل إجراء التغييرات في جميع أنحاء العالم.

المصدر

اعلان





