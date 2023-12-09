تكنولوجيا: تأكيد إطلاق OnePlus 12 عالميًا في 23 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن هاتف OnePlus 12 أصبح رسميًا بالفعل في الصين، إلا أنه لم يكن لدينا أي تأكيد رسمي لإصداره العالمي.

تشير التوقعات إلى الإطلاق العالمي في 23 يناير وتم تأكيد التاريخ نفسه اليوم في قمة Never Settle التي عقدت في أنتويرب، بلجيكا.

عقدت OnePlus حدثًا خاصًا لجمع مجتمعها معًا والاحتفال بمرور مرور عشر سنوات على إطلاق علامة OnePlus التجارية.

وأكد Alexander Vanderhaeghe، الذي يشغل منصب المدير القطري لشركة OnePlus Benelux، تاريخ إطلاق OnePlus 12 في 23 يناير في أوروبا والذي سينضم إليه هاتف OnePlus 12R.

وأكدت OnePlus أيضًا توسعاتها في منتجات إنترنت الأشياء بالإضافة إلى وصول OnePlus Open باللون الأسود في أوائل عام 2024.

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