شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلق على حضانة ابنه: أصدقاء جرايمز حذروها من نقل القضية إلى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم إيلون ماسك جرايمز، واسمها القانوني كلير باوتشر، بالانتقال إلى كاليفورنيا لتفادي محاكم تكساس، وفقًا لسجلات المحكمة التي حصلت عليها Business Insider، وفي التماس معدل تم تقديمه، قال الفريق القانوني لـ ماسك، إن جرايمز أخبرته أن أصدقاءها حذروها من أن كاليفورنيا ستكون ولاية قضائية أفضل لها من تكساس.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال الملياردير في الالتماس إن جرايمز ذكرت ذلك مرات مختلفة خلال العام الماضي، عندما كان هناك صراع في علاقتنا، ولدى الزوجين ثلاثة أطفال معًا: X وExa وTau.

وقال كريستوفر ميلشر، محامي قانون الأسرة في كاليفورنيا والشريك في Walzer Melcher، إن ماسك ربما أدرج هذا الادعاء في ملفه للتأثير على رأي قاضي تكساس بشأن جرايمز.

وأضاف: "تستخدم المحكمتان، تكساس وكاليفورنيا، نفس المعايير لتحديد مسائل حضانة الأطفال، وهي المصلحة الفضلى للطفل"، ومع ذلك، من المؤكد أنها ستكون أفضل حالًا في كاليفورنيا من تكساس عندما يتعلق الأمر بإعالة الطفل، ففي حين أن تكساس تضع حدًا أقصى لمدفوعات إعالة الطفل الشهرية عند 2760 دولارًا لثلاثة أطفال، فإن كاليفورنيا ليس لديها حد أقصى، مما يعني أنه قد يُطلب من ماسك دفع مبلغ أكبر بكثير، ويبلغ صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم، حاليًا حوالي 222 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت القضية ستؤدي في النهاية إلى أوامر بإعالة الطفل، إلا أن خبراء قانون الأسرة قالوا إن ذلك يفسر سبب صراع كل من ماسك وغرايمز بشدة حول مكان انتهاء القضية.

تكساس VS كاليفورنيا قال ماسك في شكواه المعدلة التي قدمها هذا الأسبوع إنه اتخذ إجراءً قانونيًا ضد جرايمز في سبتمبر بعد أن اصطحبت طفليها الأصغر إلى كاليفورنيا وأدرك أنها لا تخطط للعودة، وفي نفس الشهر، استجابت جرايمز للدعوى القضائية التي رفعها ماسك في تكساس بدعوى مضادة في كاليفورنيا.

دعا ماسك جرايمز إلى إعادة أطفالهما الصغار إلى تكساس، بينما تدعي جرايمز في بلدها أن لديه X في الولاية رغم اعتراضها.

وطلب ماسك أيضًا من المحكمة إصدار أمر مؤقت يعينه باعتباره الوصي الإداري الوحيد للأطفال، بمعنى آخر، أن يتم منح " ماسك " السيطرة الأساسية على معظم القرارات المتعلقة بالأطفال، بدءًا من المكان الذي يعيشون فيه والمدارس التي يلتحقون بها واحتياجاتهم الطبية.