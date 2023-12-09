شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: إطلاق ثريدز فى الاتحاد الأوروبى 14 ديسمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن اقتراب وصول تطبيق ثريدز أخيرًا في أوروبا، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق تطبيق الوسائط الاجتماعية الخاص بميتا فى الاتحاد الأوروبى فى 14 ديسمبر، وفقا لتقرير engadget.

وذكر التقرير، لا يوجد إعلان رسمى للاطلاق ولكن هناك مؤقت للعد التنازلى على إنستجرام يظهر لمستخدمى الاتحاد الأوروبى، وسيجد هؤلاء المستخدمون تذكرة داخل التطبيق تعلن عن الإصدار المعلق للمنصة الشبيهة بتويتر.

ويتوفر العد المؤقت أيضًا على موقع Threads، ولكن فقط لأولئك الذين يدخلون من عناوين IP المستندة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته The Verge ، وأخيرًا يمكن لمستخدمي Instagram الأوروبيين ببساطة البحث عن "تذكرة" للعثور على رمز الاستجابة السريعة القابل للمسح الضوئي والذي يعلن عن الإطلاق المرتقب.

ومع ذلك، لا نعرف ما هي الدول في الاتحاد الأوروبي التي ستحصل على التطبيق في 14 ديسمبر، وتواصلت Engadget مع ميتا لكن دون تلقي اي رد.

وقد واجهت ميتا مشكلة في الامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) وتم تعيين Meta وغيرها من عمالقة التكنولوجيا المسئولين عن النظام الأساسي في يوليو، مما فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بموافقة المستخدم وحماية البيانات.

ويبدو أن الشركة قامت بكل شيء في الوقت المناسب لهذا الإصدار، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيق نفسه سيتغير ليتوافق مع اللوائح، وسيتم الكشف عن التفاصيل الاسبوع المقبل .

ومن المؤكد أن Threads واجه عامًا متقلبًا، حيث تم إطلاقه وسط ضجة كبيرة ومع ذلك، انخفض تفاعل المستخدم بشكل حاد بمجرد أن أدرك الناس أنه لم يكن هناك الكثير للقيام به على المنصة.

ويُحسب لشركة Meta أنها أضافت بسرعة ميزات وأدوات إلى التطبيق، في الأشهر القليلة الماضية، وحصلت Threads على موضوعات قابلة للبحث، والمعروفة أيضًا باسم علامات التصنيف، وزر تعديل لا يكلف 8 دولارات شهريًا، من بين ترقيات أخرى.