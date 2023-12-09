شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المذنب هالي يقترب من الأرض بعد ابتعاده لمدة 40 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ابتعاده عن الأرض لمدة 40 عامًا تقريبًا، يوشك مذنب هالي على الانحراف والعودة في طريقنا، ما يمهد الطريق لالتقاط لقطة قريبة مذهلة في عام 2061.

ومن المتوقع أن يصل المذنب الشهير اليوم السبت 9 ديسمبر إلى أبعد نقطة له عن الشمس، والمعروفة أيضًا باسم الأوج، على مسافة حوالي 35 وحدة فلكية (AU) - أو حوالي 35 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، وفقا لوكالة ناسا، وهذا يضع المذنب بعيدًا عن مدار نبتون، وتقريبًا في الفناء الأمامي لكوكب بلوتو، الذي يدور على مسافة 39 وحدة فلكية تقريبًا، ما يشير هذه هي نقطة المنتصف لروتين هالي، وهو مدار حول الشمس يبلغ 76 عامًا.

وعلى مدار الـ 38 عامًا الماضية أو نحو ذلك، كان المذنب يتحرك بعيدًا عنا بملايين الأميال كل يوم؛ والآن، سوف تقضي السنوات الـ 38 المقبلة في الاقتراب من بعضها البعض.

كان آخر اقتراب هالي من الشمس (أو الحضيض الشمسي) في 9 فبراير 1986، عندما وصل إلى مسافة 54.6 مليون ميل (87.8 مليون كيلومتر) من الشمس، وفقًا لوكالة ناسا؛ هذا حوالي 0.58 وحدة فلكية من نجمنا، أو فقط داخل مدار كوكب الزهرة.

ولم يتمكن علماء الفلك من رؤية المذنب على الإطلاق منذ عام 2003، وبعد ذلك أصبح صغيرًا جدًا ومعتمًا بحيث لا يمكن رؤيته.

المذنبات عبارة عن كرات من الجليد والغبار تدور حول الشمس، وتشتهر هذه الأجرام السماوية بـ"ذيولها"، التي تتشكل عندما يبخر الإشعاع الشمسي جزيئات الجليد في جسم المذنب، مما يتسبب في تدفق الغاز والغبار خلفه.

كان مذنب هالي أول مذنب يُتوقع عودته إلى سماء الأرض، حيث لاحظ عالم الفلك إدموند هالي المذنب في عام 1682 دون أن يعرف بالضبط ما هو، وقد أطلق عليه في البداية اسم "النجم المشعر"، وفقًا لموقع أخبار مراقبة السماء EarthSky.

قارن هالي ملاحظاته بالمشاهدات المماثلة التي تم الإبلاغ عنها في عامي 1531 و1607، وافترض أن المشاهدات الثلاثة كانت ظهورات متكررة لنفس الجسم.

وتوقع هالي أن الجسم سيظهر مرة أخرى في عام 1758، وقد حدث ذلك بالفعل، لم يتمكن هالي، الذي توفي عام 1742، من تأكيد تنبؤاته أبدًا، على الرغم من أن علماء المستقبل أطلقوا في النهاية على المذنب اسمًا تكريمًا له.