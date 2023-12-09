تكنولوجيا: أحدث التفاصيل حول مواصفات هاتفي Galaxy Z Fold6 وZ Flip6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول ملامح تصميم هواتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 المرتقبة من سامسونج.

بدأت العملاق الكوري في العمل على جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن هاتف Galaxy Z Fold6 يأتي بتصميم مميز بأبعاد جديدة، بينما يتميز هاتف Galaxy Z Flip6 الصدفي بحواف نحيفة في محيط الشاشة.

ولقد إستعرض التقرير الذي نشر مؤخراً التغييرات المتوقعة في شاشات الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي.

ويؤكد التقرير على أن Z Fold6 يأتي بأبعاد مختلفة عن إصدار سامسونج السابق، حيث من المتوقع أن يأتي بإتساع أكبر في شاشة الغطاء الخارجي، كما يتميز الهاتف بتصميم يتوافق بشكل أكبر مع هواتف Galaxy S25 القادمة.

من جانب أخر أشار التقرير إلى أن سامسونج تسعى لتطوير تصميم الشاشة لتأتي بتجعد أقل ووزن أخف مقارنة بإصدار الشركة الحالي.

أيضاً يؤكد التقرير على خطط سامسونج لتطوير تصميم الشاشة في هاتف Galaxy Z Flip6 الصدفي القادم، حيث تدعم هذا الإصدار بحجم أكبر في الشاشة الخارجية، وأيضاً تصميم مميز بحواف أنحف في الشاشة الرئيسية.

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