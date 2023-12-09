تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y36i بمعالج Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo بشكل رسمي اليوم عن هاتفها المتوسط vivo Y36i الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6020، وسعر 170 دولار.

يتميز هاتف vivo Y36i بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 180Hz، أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 840 nit، وتأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي مواصفات الكاميرة الرئيسية يأتي هاتف vivo Y36i بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعر “anti-stroboscopic”.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، ويضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع منفذ USB C في الجزء السفلي، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر vivo Y36i في السوق الصيني بسعر 170 دولار أو 155 يورو، على أن تقدم vivo الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان.

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