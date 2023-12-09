شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت Gemini يفشل فى الرد على الأسئلة ويطلب من المستخدمين البحث على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن منافسها Gemini لتقنية GPT-4، ولكن لا يبدو أنه تمكن من حل مشكلة هلوسة الذكاء الاصطناعي، حيث انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي برنامج Bard chatbot التابع لشركة Google، والذي يعمل الآن على إصدار محدود من Gemini، ويستمر في الهلوسة بإجابات غير صحيحة على أسئلة بسيطة، ويتجنب الموضوعات المثيرة للجدل عن طريق إخبار المستخدم بالبحث على جوجل.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، أشار المستخدمون إلى أن برنامج الدردشة الآلي لا يبدو أنه يعرف من فاز بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، ويواجه صعوبة في فهم طلبات تقديم الكلمات بلغات أخرى.

أبلغت Techcrunch في البداية عن المشكلات مع Bard، ولاحظ المستخدمون على X أيضًا أنه عندما يُطلب منها تقديم تحديثات حول موضوعات قد تكون مثيرة للجدل، مثل الغزو الإسرائيلي المستمر لغزة، يرفض برنامج الدردشة الآلية الإجابة.

وبدلاً من ذلك، يطلب من المستخدمين محاولة استخدام بحث Google للحصول على معلومات محدثة، وهذا على النقيض من روبوتات الدردشة المنافسة التي يمكنها أيضًا الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، مثل Grok وBing وChatGPT Pro، والتي تقدم إجابات أكثر تفصيلاً.

وكانت تفاجأت Google بالشعبية الهائلة التي يتمتع بها برنامج الدردشة ChatGPT الخاص بـ OpenAI عندما تم إطلاقه العام الماضي.

أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة برنامج الدردشة Bard الخاص بها في فبراير، حيث سارعت للرد، لكنها واجهت إحراجًا عندما أظهر أنه يقدم إجابة غير صحيحة.

تطرح جوجل برنامج Gemini على مراحل، بينما يقوم Bard حاليًا بتشغيل "Gemini Pro"، وتخطط الشركة لطرح الإصدار الأكثر تقدمًا من النموذج، والمعروف باسم "Urtla"، في أوائل العام المقبل.

وقد يتفوق نموذج Urtla على نموذج GPT-4 الخاص بـ OpenAI، لكن الإصدار Pro لا يلبي هذا المعيار تمامًا، حيث تقول الشركة إنه كان أداؤه أفضل من نموذج GPT-3.5 الذي يشغل الإصدار المجاني من ChatGPT.