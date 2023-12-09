تكنولوجيا: خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass تنطلق بعناوين جديدة في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass لجولة جديدة من عناوين الألعاب الجديدة بحلول 2024 والتي تنطلق مع “Turnip Boy Robs a Bank”.

مع إنطلاق الإصدار الإفتتاحي من خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass في 2024 تقدم مايكروسوفت لعبة “Turnip Boy Robs a Bank” الجديدة لمشتركي الخدمة بدءاً من 18 من شهر يناير المقبل، والتي تتضمن محتوى فكاهي وملئ بالحركة.

وترتكز اللعبة بشكل رئيسي على تصميم مميز للشخصيات تقدم مغامرة جديدة في الألعاب للمشتركين، كما تتميز اللعبة بتصميم 2D يتضمن عدد من الآليات في اللعبة، مع تجربة تحاكي “Legend of Zelda”.

أيضاً لا تتوقف “Turnip Boy Robs a Bank” على أسلوب اللعب، حيث تقدم شخصيات اللعبة المرح الذي يحتاج إليه الكثير من المستخدمين لتجربة غير تقليدية في الألعاب.

من جانب أخر لن تتوقف الجولة الجديدة في عناوين Xbox Game Pass على “Turnip Boy Robs a Bank”، حيث من المقرر أن تنطلق Persona 3 Reload” في 2 من فبراير، بينما تتوفر ألعاب “Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes” و“Manor Lords” في أبريل، هذا إلى جانب لعبة “Turnip Boy التي تقدم لاحقاً أيضاً.

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