تكنولوجيا: DJI تكشف عن الإصدارات الجديدة من محطات الطاقة DJI Power 500 وDJI Power 1000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت DJI مؤخراً عن إصدارات الشركة الجديدة من محطات الطاقة DJI Power 500 وDJI Power 1000، على أن يختلف الإصدارين في السعة وسرعة الآداء.

يأتي الإصدار الأصغر من محطات الطاقة DJI Power بسعة بطارية 512 Wh، ويصل وزن الجهاز إلى 7.3 كجم، بينما يتميز الإصدار الأكبر DJI Power 1000 بسعة بطارية 1024 Wh، ويدعم الإصدار الأكبر إخراج طاقة بقدرة 2200 w.

من جانب أخر تؤكد DJI على أن محطة الطاقة Power 500 تدعم إخراج طاقة بقدرة 1000 w، وتدعم الأجهزة الشحن بالطاقة الشمسية، لذا يمكن للجهاز أن يقدم الدعم للمستخدمين بشكل جيد في رحلات التخييم أو في ساعات العمل بعيداً عن مصدر الطاقة.

ويستغرق شحن DJI Power 500 لنسبة 50% فترة تصل إلى 50 دقيقة، ومن المتوقع أن يدعم جهاز DJI Power 1000 نفس السرعة في الآداء تقريباً.

أيضاً يتاح شحن محطات الطاقة عن طريق مقبس الطاقة في اللوحة، كما يتضمن DJI Power 500 اثنان من منافذ USB C بقدرة 200 w، ويمكن إخراج الطاقة عبر منافذ USB C وUSB A.

وتتضمن الأجهزة SDC وSDC Lite لدعم الإتصال السلس مع الملحقات الأخرى، ومع جهد يتراوح بين 9 و 27 فولت يمكن للأجهزة إنتاج ما يصل إلى 240 W، ومن المقرر أن يتوفر DJI Power 500 بسعر 273 يورو بينما يتوفر الإصدار الأكبر بسعر 455 يورو.

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