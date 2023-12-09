شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معسكر "سدايا" في التصديق الرقمي.. الشروط ورابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، عبر أكاديميتها وبالتعاون مع أكاديمية طويق، عن إطلاق معسكر بنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة المتخصص في مجال التصديق الرقمي؛ وذلك لبناء قدرات من الكوادر الوطنية الطموحة في هذا المجال ضمن إطار جهودها لرفع وعي وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن.

وسيُمكن المعسكر المتدربين والمتدربات من معرفة المفاهيم المتعلقة بالتصديق الرقمي والقائمة على بنية المفاتيح العامة (PKI) ودورها في رفع مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الرقمية، إضافةً إلى اكتساب المهارات المطلوبة لإدارة مراكز التصديق (CA) والشهادات الخاصة بها، بما يشمل التعرف على شهادات المواقع الآمنة (SSL) ودورها في أمن البيانات، فضلاً عن معرفة وفهم المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعترافات العالمية والآلية المتبعة للحفاظ عليها.

شروط المعسكر

يُشترط للانضمام للمعسكر أن يكون المتدرب سعودي الجنسية ويجيد اللغة الإنجليزية، وأن يكون من حديثي التخرج أو المتوقع تخرجهم للحصول على درجة البكالوريوس فما فوق في أحد التخصصات التقنية المستهدفة، حيث من المقرر أن يُعقد المعسكر لمدة 4 أسابيع متواصلة ابتداءً من يوم الأحد 14 يناير 2024 حتى الخميس 8 فبراير 2024 حضورياً في مقر أكاديمية طويق.

ودعت "سدايا" الراغبين من الكفاءات الوطنية المبادرة بالالتحاق بالمعسكر عبر الرابط، مبينةً أن آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل سيكون يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023م.

ويأتي إطلاق المعسكر ضمن جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.