شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: أنا "لطيف جدًا" مقارنة بـ ستيف جوبز وإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مقابلة حديثة مع بلومبرج، شارك بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، أفكاره حول كيفية مقارنته بعمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل ستيف جوبز وإيلون ماسك، وأثناء اعترافه بإنجازاتهم، وجه جيتس أيضًا انتقادًا خفيًا لشخصياتهم، قائلاً: "الجميع مختلفون، إيلون يبذل قصارى جهده، وربما أكثر من اللازم، وستيف جوبز يبذل قصارى جهده، وربما أكثر من اللازم".

وفقًا لتقرير صادر عن Business Insider، عندما سُئل جيتس عن نفسه، قال ضاحكًا: "أعتقد أنني لطيف جدًا مقارنة بهؤلاء الرجال".

وكان لدى جيتس معادلة حادة - أولاً مع جوبز ثم مع ماسك - مع كلا الرجلين، وقال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أيضًا إنه عندما كان في العشرينات من عمره، كان شديد النشاط في العمل، وقال: "في العشرينات من عمري، كنت أركز بشكل أحادي على مايكروسوفت، لم أكن أؤمن بعطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات".

جيتس VS ماسك VS جوبز

لم يكن التنافس بين جيتس وجوبز مجرد عمل تجاري؛ لقد كانت شخصية، وكان كلا الرجلين يتمتعان بمنافسة شديدة ولم يخشيا مهاجمة بعضهما البعض علنًا، واتهم جيتس منتجات جوبز بأنها باهظة الثمن ومغلقة، في حين سخر جوبز في كثير من الأحيان من تركيز جيتس على حصة السوق على الجماليات.

وفيما يتعلق بمعادلته مع ماسك، فهي معقدة بعض الشيء، في كتاب والتر إيزاكسون، قال جيتس إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان لئيمًا جدًا معه، قال جيتس لإيزاكسون: "بمجرد أن سمع أنني قمت ببيع الأسهم على المكشوف، كان لئيمًا للغاية معي، لكنه كان لئيمًا للغاية مع الكثير من الأشخاص، لذا لا يمكنك أن تأخذ الأمر على محمل شخصي للغاية".

في المقابلة، سُئل جيتس عما إذا كان صحيحًا أنه إذا كان في الأيام الأولى لشركة مايكروسوفت، يتذكر جميع لوحات ترخيص سيارات الموظفين، فقال: "لم يكن الأمر بهذا العدد الكبير من لوحات الترخيص. قال جيتس: كان لدينا بضع مئات من الموظفين فقط". قبل إضافة "لا يزال بإمكاني إخبارك متى دخلوا وخرجوا".

وقال أيضًا إنه ينظر الآن إلى شدة الأيام الأولى باعتبارها تجربة إيجابية وحتى اليوم تملي تفكيره، وقال: "إنني أنظر إلى كل مشكلة من خلال عدسة الابتكار هذه".