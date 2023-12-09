شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حب الناس.. سام التمان يكشف عطل هاتفه الأيفون بعد إقالته من OpenAI بسبب الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سام ألتمان إنه غمرته الرسائل بعد إقالته بشكل مفاجئ من OpenAI لدرجة أن جهاز iPhone الخاص به توقف عن العمل، وتحدث الرئيس التنفيذي مطولاً عن طرده الفوضوي من OpenAI خلال مقابلة بودكاست مع تريفور نوح.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال لنوح، "كان هاتفي غير قابل للاستخدام لأنه كان مجرد إشعارات دون توقف، iMessage توقف عن العمل لفترة من الوقت، ثم تم تسليم الرسائل في وقت متأخر، ثم وضع علامة على كل شيء كمقروء."

وقال ألتمان إنه بعد أن ترك رئيس الشركة، جريج بروكمان، وعدد قليل من الموظفين البارزين الآخرين الشركة بسبب القرار، بدأ يتلقى رسائل حول الأشخاص الذين أرادوا القدوم والعمل معه، مضيفا أن طرده من جانب مجلس إدارة OpenAI كان بمثابة صدمة في البداية.

وأوضح "لقد كنت مرتبكا.. كان الأمر فوضويا"، وقال إنه على الرغم من "انزعاجه الواضح" من قرار مجلس الإدارة، إلا أن الارتباك كان "المشاعر المهيمنة" بعد إقالته.

لا يزال هناك القليل من المعلومات العامة حول سبب طرد ألتمان، الذي يبدو أنه زعيم يتمتع بشعبية كبيرة، حيث فشل مجلس الإدارة في تقديم سبب في ذلك الوقت بخلاف القول بأن ألتمان كان أقل "صراحة" في اتصالاته.

أثار القرار سلسلة من الأحداث الفوضوية التي أدت إلى تهديد غالبية موظفي الشركة بالاستقالة، وتمت إعادة ألتمان في النهاية إلى منصب الرئيس التنفيذي وتم استبدال مجلس الإدارة إلى حد كبير.