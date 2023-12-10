شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان رئيس "OpenAI" يكره اسم ChatGPT.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب نموذج اللغة الكبير الخاص بـ OpenAI للذكاء الاصطناعي ChatGPT شعبية كبيرة منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، حيث حشد 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهرين فقط، ومنذ ذلك الحين تطور ChatGPT كثيرًا وأصبح مرادفًا للذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولكن على الرغم من نجاحها، هناك شيء واحد لا يحبه الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، وهو الاسم، حيث أن نموذج اللغة ChatGPT على الرغم من الاعتراف به على نطاق واسع والنمو الهائل لمستخدميه، اعترف ألتمان بأن "ChatGPT هو اسم فظيع، إنه شيء لن يختاره أي مسوق على الإطلاق."

وقد جعل Altman من AI وChatGPT اسمًا مألوفًا في ما يزيد قليلاً عن 12 شهرًا، ووأوضح أن لقب "ChatGPT" يفتقر إلى الإبداع ولم ينقل بشكل فعال إمكانات التكنولوجيا، كما أعرب عن أسفه لصعوبة تغيير مثل هذا الاسم التجاري المعروف، واعترف ألتمان قائلاً: "إنه اسم فظيع، لكنه قد يكون موجوداً في كل مكان بحيث لا يمكن تغييره على الإطلاق".

وعلى الرغم من كراهية ألتمان الشخصية، فقد حقق ChatGPT نجاحًا ملحوظًا بلا شك، حيث تم إطلاقه في نوفمبر 2022، وقد جمع عددًا مذهلاً من المستخدمين النشطين شهريًا يصل إلى 100 مليون في غضون أشهر، لقد تزايد الاهتمام العام بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT منذ ذلك الحين، حيث تعمل كل شركة تقنية كبرى تقريبًا على روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

الاسم "ChatGPT" هو مزيج من "Chat" و"GPT"، والذي يرمز إلى المحول التوليدي المُدرب مسبقًا، وفي حين أن "GPT" يصف بدقة التكنولوجيا الأساسية، فإن "Chat" يحد من إدراك إمكانات الأداة.