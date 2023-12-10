شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع الدعم عن جهاز iPad Pro 2018 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018 رسميًا إلى قائمة منتجات أبل القديمة اليوم، ما يمثل نهاية دعم البرامج المضمون وإصلاحات الأجهزة من الشركة، حيث يحدث هذا التحول بعد خمس سنوات من توقف شركة Apple عن بيع الجهاز.

وكان جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018 بمثابة ترقية كبيرة عن سابقه، حيث يتميز بتصميم أنيق وشريحة A12X Bionic الأسرع وقدرات Face ID المحسنة، وقد تمت الإشادة به لأدائه القوي وشاشته الكبيرة، مما يجعله خيارًا شائعًا للمحترفين المبدعين والطلاب على حدٍ سواء.

وبعد خمس سنوات من إطلاقه، طغت التكرارات الأحدث على جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018 مع معالجات أسرع وكاميرات محسنة وميزات إضافية مثل Face ID، ومع ذلك، فإن إرثه لا يزال بمثابة شهادة على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها خط iPad Pro.

وعلى الرغم من أنه لا يزال بإمكانه تشغيل إصدارات iPadOS الحالية، إلا أن المطورين قد يمنحون الأولوية للأجهزة الأحدث للتحسين وتحديثات البرامج المستقبلية، ويعني الانتقال إلى الحالة القديمة أن شركة Apple لن تضمن بعد الآن إصلاحات الأجهزة لجهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018.

ومع ذلك، قد يستمر مقدمو الخدمة المعتمدون في تقديم الإصلاحات اعتمادًا على توفر الأجزاء، وبالإضافة إلى ذلك، قد تستمر Apple في تقديم تحديثات البرامج القديمة لبعض الوقت، على الرغم من أن هذا غير مضمون.

ما هي منتجات أبل القديمة؟

منتج Vintage Apple هو المنتج الذي لا يحصل على منتجات برمجية عادية، ومن الميزات البارزة في أجهزة iPhone أو iPad أو Mac أنها تستمر في الحصول على تحديثات البرامج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

لكن المنتج القديم لا يمكنه الحصول على أي تحديثات، ولا تعد شركة Apple أيضًا بإصلاحات أو صيانة هذه المنتجات، وتوضح آبل على صفحة الدعم الخاصة بها، أن “المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت آبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 وأقل من 7 سنوات”، هذا لا يعني أن الجهاز سيتوقف عن العمل ولكن الأمر يقتصر على رفض مدة الصلاحية مرة أخرى عندما لا يحصل المستخدم على تحديثات منتظمة.