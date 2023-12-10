تكنولوجيا: كاميرا Insta360 GO 3 متاحة الآن باللون الأسود غير اللامع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر كاميرا الحركة Insta360 GO بلون واحد فقط، ويبدو ان الشركة OEM قد تلقت على قدر كبير من التعليقات حول هذا التقييد، حيث تمت إعادة إصدار أحدث نسخة من الجيل الثالث بلون جديد.

يتم دعم اللون المختار لمساعدة المبدعين الذين ينجذبون إليه وهو الاسود غير اللامع. ثم مرة أخرى، كان الإصدار الأصلي من Artic White يتمتع بخدمة التصميم الاختيارية من Insta360 منذ إطلاقه، وهو خيار يظل حصريًا له في متجر OEM الخاص به.

في هذا الصدد، شقت وحدات الكاميرات ذات اللون الجديدة بالفعل إلى أمازون، بدءًا من 429.99 دولارًا. ثم مرة أخرى، يتوفر الخيار الجديد فقط كمجموعة مستقلة، والتي تتضمن الكاميرا “الصغيرة” المزودة بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، وقاعدة Action Pod على شكل كاميرا، وحامل محوري وقلادة مغناطيسية ومشبك Easy Clip الذي يهدف إلى تعزيز قدراتها.

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