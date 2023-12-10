شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ SpaceX Falcon Heavy الطائرة الفضائية السرية X-37B اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة SpaceX لإطلاق صاروخ Falcon Heavy والذى سيضم المركبة الفضائية X-37B التابعة لقوة الفضاء الأمريكية مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر، وفقا لتقرير سبيس.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق من مجمع الإطلاق -39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، خلال نافذة مدتها 10 دقائق تفتح في الساعة 8:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 11 ديسمبر .

وسيكون هذا هو الإطلاق السابع حتى الآن لمركبة X-37B القابلة لإعادة الاستخدام، ولكنه أول رحلة لها على الإطلاق على متن صاروخ Falcon Heavy، والتي قد يكون لها عواقب على مهمتها المدارية القادمة.

واستخدمت خمس من عمليات إطلاق X-37B الستة صواريخ United Launch Alliance Atlas V ، مع واحدة أخرى تستخدم SpaceX Falcon 9، الذي يستخدم ثلاثة معززات Falcon 9 كمرحلة أولى، يتفوق على كلا الصاروخين الآخرين عندما يتعلق الأمر الحصول على الكتلة إلى المدار.

وفقًا لإصدار حديث لقوة الفضاء، فإن بعض أهداف مهمة X-37B القادمة، والمعروفة باسم OTV-7 ("مركبة الاختبار المدارية -7")، تتضمن "العمل في أنظمة مدارية جديدة"، والتي، نظرًا لمركبة الإطلاق، وقد يشير إلى مدار أعلى من المعتاد، أبعد عن الأرض.

قد يكون للترقية في مركبة الإطلاق علاقة بالكتلة أيضًا ، وتتميز X-37B بمساحة شحن لإيواء المعدات والتجارب، ويمكن أن تحمل حمولة مهمة ثانوية تتطلب قدرة الرفع الإضافية من Falcon Heavy.

وعندما يُطلق فالكون هيفي، ستكون هذه هي المهمة التاسعة للصاروخ حتى الآن، وستكون أيضًا الرحلة الخامسة للمعززات الجانبية التي تدعم هذه المهمة تحديدًا، وأطلق الثنائي مؤخرًا مسبار ناسا النفسي ، فى أكتوبر من هذا العام.