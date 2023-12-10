تكنولوجيا: إطلاق جهاز التوجيه الجديد Xiaomi AX1500 مع العديد من الميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تقتصر شركة شاومي الصينية على تقديم الهواتف الذكية فحسب، بل انها تقدم أيضًا منتجات الشبكات، وتتوفر أيضًا أجهزة التوجيه الخاصة بالشركة المصنعة.

ويعد جهاز Xiaomi AX1500 جهاز توجيه جديدًا من شاومي، وهو من المفترض أن يثير الإعجاب بسعره المنخفض بشكل خاص.

يبلغ سعر الجهاز في الصين حاليًا أقل من 17 يورو، لكن المعلومات حول الإطلاق في أوروبا ليست متاحة بعد، عادةً ما تكون النماذج متاحة فقط في هذه المنطقة مقابل تكلفة إضافية كبيرة.

وعلى ما يبدو، يدعم جهاز التوجيه WiFi 6، مع الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات، كما يوحي الاسم، 1500 ميجابت في الثانية. ويمكن لجهاز التوجيه Xiaomi AX1500 أن يعمل في كلا النطاقين 2.4 و 5 جيجاهرتز، الأمر الذي لا يمكن أن يفيد معدل نقل البيانات فحسب، بل أيضًا جودة الاتصال في البيئات الحضرية مع شبكات 2.4 جيجاهرتز المزدحمة.

علاوةً على ذلك، يمكن إنشاء نظام شبكي يضم ما يصل إلى 10 أجهزة توجيه ويتم دعم OFDMA.

هناك أربعة منافذ Gigabit Ethernet قابلة للتكيف على جهاز التوجيه نفسه. ومن المفترض أن يكون التحكم والمراقبة ملائمين بشكل خاص عبر تطبيق خاص على الهاتف الذكي. وهناك الكثير من البدائل المتاحة في هذا البلد، مثل D-Link DIR-X1560.

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