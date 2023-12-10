تكنولوجيا: سماعات Final Audio UX2000 ANC توفر أداءً أفضل بسعر أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سماعة الرأس Final Audio UX2000 ANC لأول مرة رسميًا. وكما ذكرت العلامة التجارية، فإن سماعة الرأس العازلة للضوضاء هذه تستفيد من الخبرة الصوتية الحائزة على جوائز لشركة Final وتعتمد على تراث UX3000.

يقال أيضًا أنها تمثل التزام العلامة التجارية بتقديم أداء لا مثيل له من خلال الحلول الصوتية التي تجمع بين أحدث التقنيات.

ولكن المثير للاهتمام حقًا هو أن سماعة الرأس Final Audio UX2000 ANC أرخص من UX3000. على وجه التحديد، تم إدراج UX3000 حاليًا بسعر 158.89 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة السماعات الجديدة 119 دولارًا.

على الرغم من أن السماعات الجديدة ميسورة التكلفة نسبيًا، إلا أنه لا يبدو أنها تفتقر إلى بعض الجوانب المهمة.

فعلى سبيل المثال، تتميز Final UX2000 بتصميم متميز مع لمسة نهائية غير لامعة لمقاومة التلطخ وبصمات الأصابع.

ونظرًا لأنها تحتوي على نقاط تعديل متعددة، يمكن للمستخدمين بسهولة الحصول على ملاءمة مريحة. كما ان هناك قدر لابأس به من الحشو على عصابة الرأس أيضًا.

عندما يتعلق الأمر بجزء عزل الضوضاء، تقول Final أن سماعة UX2000 تتميز بتقنية ANC الهجينة “المتقدمة“. ومع إعداد برنامج تشغيل قوي، تهدف سماعة الرأس إلى تقديم تجربة سمعية لا مثيل لها أثناء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والألعاب.

وفيما يتعلق بالألعاب، تحتوي Final Audio UX2000 على وضع مخصص لزمن الوصول المنخفض. ومن خلاله، يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة صوتية سريعة الاستجابة.

ومع ذلك، لا يوجد دعم لـ aptX أو aptX Adaptive. وبدلاً من ذلك، تدعم سماعة الرأس برامج الترميز القياسية مثل AAC وSBC.

تشمل الميزات الأخرى في سماعات الرأس Final Audio UX2000 ANC تقنية Bluetooth 5.3 ونظام ميكروفون ENC لإجراء مكالمات أكثر وضوحًا وعمر بطارية يصل إلى 45 ساعة.

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