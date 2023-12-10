تكنولوجيا: منصة Apple Arcade تحصل على بعض الألعاب الجديدة الرائعة خلال هذا الموس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة Apple Arcade عن تقديمها لألعاب جديدة خلال موسم العطلات، وبالتحديد ثمانية ألعاب سيتم إطلاقها حتى نهاية العام.

سنبدأ بلعبة Knotwords، وهي لعبة ممتازة تجمع الكلمات المتقاطعة والتي تم إطلاقها في الثالث من نوفمبر.

تليها لعبة Football Manager، ولعبة الأركيد Downwell، ولعبة أخرى للطهي/إدارة الوقت وهي Delicious – Miracle of Life (24. وقد تم إطلاق هذه الالعاب ايضًا في شهر نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، قدمت المنصة بعض الألعاب البارزة في شهر ديسمبر، مثل لعبة محاكاة الحياة المريحة Dreamlight Valley من ديزني، والتي لم تعد متاحة للعب مجانًا، وكذلك لعبة Sonic ثلاثية الأبعاد الجديدة تمامًا مع Sonic Dream Team، وهي نسخة جديدة من لعبة RPG Puzzles & Dragons ذات المباريات الثلاث.

هناك ايضًا لعبة Turmoil، الموصوفة بأنها لعبة محاكاة ساخرة مستوحاة من حمى النفط في القرن التاسع عشر في أمريكا الشمالية.

مع هذه المجموعة، يبدو أن Apple Arcade تميل إلى نقاط قوتها، وهي كونها خدمة مليئة بالتجارب المريحة والكلاسيكيات المستقلة وألعاب الكلمات/الألغاز.

المصدر

اعلان





