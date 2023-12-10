ترقبوا جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد من سامسونج Galaxy Fit 3 قادم قريبًا

ظهور اخبار Galaxy Fit 3 هو أمر مفاجئ ومطلوب، لأكثر من ثلاث سنوات لم تقم شركة سامسونج بإطلاق جهاز تتبع لياقة بدنية جديد تحديدًا لم تقم سامسونج بإطلاق سوار ذكي جديد نهائيًا، ولكن الآن نحن على يقين تام بأن هناك جهاز جديد سيصدر من سامسونج ضمن سلسلة اساور اللياقة البدنية الخاصة بسامسونج وسيطلق عليه اسم Samsung Galaxy Fit 3.

اطلاق Galaxy Fit 3 قريبًا

بفضل إدراج الجهاز في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، رأينا الآن الاسم الرسمي Galaxy Fit 3، كما يمكننا تأكيد بعض الأشياء الأخرى حول الجهاز القادم، مثل الموديل الخاص به (SM-R390) وأنه سيأتي مع دعم Bluetooth 5.3. وهذه كانت من ضمن الإشاعات التي تحيط بالسوار الذكي لفترة من الوقت ولكن الآن نحن متأكدون من هذا الأمر.

بما أن قاعدة بيانات Bluetooth SIG تهتم بشكل أساسي باتصال Bluetooth (بطبيعة الحال)، فلا يوجد الكثير مما يمكن استنتاجه من وجود الجهاز في القائمة، ومع ذلك، فإن قوائم SIG غالبًا ما تظهر في وقت قريب من تاريخ الإطلاق. وبالتالي، من المعقول جدًا افتراض أن جهاز Galaxy Fit 3 سيتم إطلاقه في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

بالنظر إلى أن إطلاق Samsung Galaxy S24 يبعد أكثر من شهر بقليل، فمن المحتمل أن نشهد إطلاق Samsung Galaxy Fit 3 جنبًا إلى جنب مع تلك الهواتف الرائدة الجديدة. ومع ذلك، من المحتمل أيضًا أن تقوم شركة Samsung بحجز هذا الإطلاق للهواتف حصريًا وإصدار Fit 3 ببيان صحفي بسيط إما قبل أو بعد الحدث، سنعرف كل شيء وقتها.

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