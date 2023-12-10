تكنولوجيا: إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية Lofree Flow ذات 100 مفتاح في الصين مقابل 899 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Lofree عن أحدث منتجاتها، وهي لوحة المفاتيح الميكانيكية Flow 100-Key، والتي من المقرر أن يتم طرحها للبيع بسعر 899 يوان (126 دولارًا).

يعتمد هذا الإصدار الجديد على نجاح الاصدار السابق Flow المكون من 84 مفتاحًا، والذي يتوفر الآن بسعر مخفض قدره 763 يوانًا (106 دولار).

توفر لوحة المفاتيح Flow 100-Key تخطيطًا كاملاً مكونًا من 100 مفتاح، مما يلبي الحاجة إلى مفاتيح الأرقام التي غالبًا ما تكون مفقودة في تخطيط 75%، مما يجعلها حلاً عمليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مفاتيح الأرقام.

تم تصميم لوحة المفاتيح مع التركيز على البساطة والكفاءة. وهي تتميز بهيكل قوي من سبائك الألومنيوم، معززة بآلة CNC وعملية السفع الرملي الدقيقة بالإضافة إلى عملية الأكسدة، مما يمنحها لمسة نهائية أنيقة ومتينة.

تم تجهيز لوحة المفاتيح بأغطية مفاتيح PBT ومفاتيح POM مخصصة، مما يوفر تجربة كتابة ملموسة وسريعة الاستجابة.

تعتمد لوحة المفاتيح هيكل GASKET، المعروف بقدرته على توفير شعور أكثر سلاسة ونعومة في الكتابة. ويتضمن التصميم أيضًا مجموعة من المواد العازلة للصوت مثل IXPE و Poron Cotton لضمان صوت أنقى وإحساس عام أفضل.

وفيما يتعلق بالاتصال، تدعم لوحة المفاتيح تقنية Bluetooth 5.3 واتصالات USB-C السلكية. كما انها تتميز بعمر بطارية طويل مع بطارية بقوة 3000 مللي أمبير.

تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية LED أحادية اللون وتصميم إضاءة محيطة RGB، مما يوفر تجربة إضاءة مزدوجة تعزز جاذبيتها الجمالية.

توفر لوحة المفاتيح الميكانيكية Flow 100-Key تصميمًا مضغوطًا، مما يوفر المساحة مع الحفاظ على الأداء الوظيفي. وهي متوافقة مع أنظمة متعددة، بما في ذلك Windows 8/10 و Mac/iOS و Android، ويمكنها الاتصال بما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد عبر البلوتوث.

تدعم لوحة المفاتيح أيضًا تمرير N-Key بالكامل، مما يضمن تسجيل كل ضغطة مفتاح بدقة.

علاوةً على ذلك، تتميز لوحة المفاتيح بمواصفات فنية تتضمن مسافة انتقال كاملة للمفتاح تبلغ 2.8±0.25 مم، وقوة تشغيل تبلغ 50±10 جيجاهرتز، وعمر ميكانيكي متين يصل إلى 50 مليون ضغطة مفتاح.

تبلغ أبعاد لوحة المفاتيح 373×126×26 ملم، مع وزن 738 جرامًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على كابل بيانات منالنوع C لسهولة الاتصال والاستخدام الفوري.

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