شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضع علامة مائية على المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Meta، الشركة الأم لفيس بوك وإنستجرام، إنها ستضيف علامة مائية غير مرئية إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي ينتجه برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، فيما تعد هذه الميزة جزءًا من التطوير المسئول للشركة لأدوات الذكاء الاصطناعي وجهود السلامة والشفافية.

وقالت الشركة "تشير العديد من الصور التي تم إنشاؤها باستخدام أدواتنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل فرص الخلط بين الأشخاص وبين المحتوى الذي أنشأه الإنسان، وقال ميتا: "في الأسابيع المقبلة، سنضيف علامة مائية غير مرئية إلى تجربة Imagine with Meta AI لزيادة الشفافية وإمكانية التتبع".

وأوضحت الشركة أيضًا أنه ستتم إضافة العلامة المائية غير المرئية بنموذج التعلم العميق، علاوة على ذلك، لا يمكن اكتشافه بالعين البشرية ولكن يمكن اكتشافه باستخدام النموذج المقابل.

وسيكون مرنًا لمعالجة الصور الشائعة، مما يعني أنه إذا كان هناك أي تغييرات على الصورة مثل الاقتصاص وتغيير اللون (السطوع والتباين وما إلى ذلك) وأكثر من ذلك، فلن يكون هناك أي تأثير على العلامة المائية.

Google وMicrosoft تستخدمان العلامات المائية

ويأتي هذا التطوير بعد أشهر من مطالبة شركات التكنولوجيا، بما في ذلك Meta وGoogle وMicrosoft العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالالتزام بمجموعة معينة من القواعد للتطوير المسؤول للتكنولوجيا وتنفيذها.

وفي أغسطس، أطلقت جوجل نسخة تجريبية من أداة SynthID لوضع العلامات المائية وتحديد الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتماما مثل أداة ميتا، تقوم التكنولوجيا بدمج علامة مائية رقمية مباشرة في بكسلات الصورة، مما يجعلها غير محسوسة للعين البشرية، ولكن يمكن اكتشافها لتحديد الهوية، وبالمثل، في شهر مايو، تعهدت شركة مايكروسوفت بإدخال علامة مائية للصور ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

Imagine مولد الصور

أعلنت شركة Meta أيضًا أنها تعمل على توسيع Imagine، وهي ميزة تحويل النص إلى صورة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خارج نطاق الدردشات، مما يجعلها متاحة في الولايات المتحدة للبدء.

وبحسب الشركة "تتيح لك هذه التجربة المستقلة للهواة المبدعين إنشاء صور باستخدام تقنية من Emu، نموذج أساس الصورة الخاص بنا، وفي حين أن تجربة المراسلة الخاصة بنا مصممة لمزيد من المرح والتفاعلات ذهابًا وإيابًا، يمكنك الآن إنشاء صور مجانية على الويب أيضًا.